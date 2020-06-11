Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захвачен «внутренними террористами». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

— Внутренние террористы захватили Сиэтл, управляемый радикально-левыми демократами, конечно же, - написал американский президент.

Также Трамп заявил, что протестующие «смеются» над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан, и призвал власти штата «вернуть себе свой город сейчас же».

— Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно, - написал Дональд Трамп.

8 июня сообщалось, что во время протестов в Сиэтле пострадал один человек. Автомобиль въехал в толпу протестующих, водитель вышел из машины и открыл огонь. Пострадавшего госпитализировали.