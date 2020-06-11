Введение безвизового режима Украины с Европой лишь обман, прикрытый высокими целями о единстве и равенстве, и очередная манипуляция направленная против Украины.

Такое мнение высказал член политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в эфире телеканала NewsOne.

— В основном, кто пользовался этим безвизом? Это страны Европы. Потому что они поняли, что взращивать свой кадровый потенциал — врачей, специалистов, чернорабочих, самостоятельно не выгодно. Они воспользовались «обманкой» о благополучии. Сказали нашим гражданам — вы теперь достойные люди, теперь можете приезжать и беспрепятственно мыть ноги нашим пенсионерам. Либо работать квалифицированным работником, но с зарплатой меньше, чем квалифицированный специалист европеец, — сказал Максим Невенчанный.

Также политик отметил, что в основном пользуются безвизовым режимом те, кто и ранее себе это мог позволить, но большинству это просто не «по карману».

— У людей в большей степени, особенно те, кто сильно радовался, что будет безвиз, нет возможности его использовать по назначению. А те, кто ездил ранее, то для них 30 евро особо ни на что не влияет. Поэтому основное средство, которое использовали безвиз — это переток рабочей силы и квалифицированных специалистов в Европу. Вот такая манипуляция, которую использовали в очередной раз против Украины, — считает Максим Невенчанный.

Напомним, что ровно три года назад, 11 июня 2017 года, вступил в силу безвизовый режим с ЕС.