Игорь Дятлов

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов обвинил чиновников мэрии Николаева в неправильном подходе к бюджетному процессу в городе. По его мнению, подчиненные мэра Александра Сенкевича думают только о том, куда бы потратить деньги бюджета, а не о развитии Николаева.

Такое мнение Игорь Дятлов высказал в комментарии НикВести сегодня, 11 июня.

Как известно, на завтра, 12 июня, запланировано пленарное заседание сессии Николаевского городского совета. Одним из вопросов, который выносится на рассмотрение депутатов, является перераспределение бюджетных средств. Однако, депутаты горсовета до последнего не могли ознакомиться непосредственно с проектом решения. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что проект решения сегодня дорабатывался из-за того, что депутаты постоянно вносили в него свои коррективы.

Комментируя ситуацию с подготовкой к бюджетной сессии, которая переносилась с начала мая из-за неподготовленного проекта решения, Игорь Дятлов отметил, что такая ситуация с нарушением бюджетного процесса ненормальная и неправильная.

— Насколько мне известно, изначально общение было не с руководителями фракций, а с бюджетной комиссией и ее представителям. Итогового документа как проекта решения я еще не видел. Возможно он есть, но я его не видел и я о нем не слышал. Это не нормально, но, к сожалению, так всегда с тех пор, как ушла Валентина Ивановна Бондаренко — бюджетный процесс и процедура прохождения бюджета нарушены, — сказал Игорь Дятлов.

Он раскритиковал подход Департамента финансов Николаевского городского совета к формированию бюджета и подготовке к его перераспределению. Депутат убежден, что профильные чиновники, который должны быть профессионалами в своем деле, обязаны думать не только о том, куда потратить средства бюджета города, но и о том, как его наполнять и эффективно реализовывать для развития Николаева.

— Только профессионалы могут заниматься теми направлениями жизнедеятельности города, которые сегодня являются основными и важными. Мы можем себе представить, чтобы у нас борьбой с коронавирусом занимались не медики? Представить себе сложно, и это страшно. А мы говорим о бюджете, о том, как он будет формироваться… Позиция некоторых чиновников финдепартамента заключается в том, что бюджет - это освоение денег. А для меня, как человека, который проработал главой облсовета и принимал как глава областного совета 4 бюджета, я понимаю, что бюджет - это не только его потратить, его нужно сформировать. Бюджет должен дать толчок к развитию города, к развитию каких-то новых направлений. Конечно, когда тратить деньги на плитку, возможно, это дает местным предпринимателям определенную работу. Это одно из направлений. Но сегодня, когда пострадали все предприниматели, которые не платят за землю, не платят налоги, увольняют людей, у нас растет безработица, у города должна быть хотя бы какая-то минимальная новая понятная стратегия на этот год, или на ближайших 2 - 3 года, как в этих условиях простимулировать развитие жизни в Николаеве. Что может стать основой этому? Этот бюджет не дает ответа на эти вопросы. И, к сожалению, чиновники мэрии вообще не понимают, о чем мы говорим, когда говорим о том, что город должен развиваться. Они считают, что город не должен развиваться, а просто должен тратить бюджетные деньги, — сказал Игорь Дятлов.

Готового проекта решения, который будет рассмотрен в сессионном зале, состоянием на 20:00 четверга на сайте Николаевского городского совета нет. Согласно процедуре, до его рассмотрения в сессионном зале, проект решения должен согласовать исполком и планово-бюджетная комиссия, заседание которых, вероятно, состоится завтра утром, за несколько часов до сессии.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета. Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».