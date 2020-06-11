Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова игнорирует его обращения и требования разобраться с арестом предприятия.

Об этом он рассказал сегодня, 11 июня, в ходе пресс-конференции на заводе, пишут НикВести.

Василий Капацына рассказал, что ближайшее заседание суда состоится 20 июня, однако по причине неявки прокурора оно в очередной раз может быть перенесено.

– Наши украинские прокуроры, потерявшие совесть, организовали ходатайство на арест завода, проходит 5 месяцев, никто не занимается расследованием этого вопроса. Я подаю в суд, прихожу – не является прокурор, переносят на месяц. Надеюсь, что 20 июня у нас будет очередное заседание, возможно, нам вновь откажут в рассмотрении вопроса, - сказал он.

Помимо этого, он подчеркнул, что генеральная прокуратура Украины полностью игнорирует его обращения и попытки выйти на прямой диалог. Василий Капацына напомнил, что завод не может сотрудничать с международными заказчиками до тех пор, пока с предприятия не будет снят арест.

– Я написал несколько обращений к бывшему генпрокурору Рябошапке, писал о конкретных лицах. Я также писал обращения Ирине Венедиктовой. Это уже крик души: уважаемый генпрокурор, к вам обращается гражданин Украины, допросите меня, ознакомьтесь с документами – полный игнор. Последнее письмо я написал 13 мая, отметка «принято». Завод уничтожают конкретными действиями, никто не реагирует. Прокуроры говорят: «Мы не мешаем вам работать». А вы это можете объяснить европейскому заказчику? Арест - это арест. Уничтожение завода происходит руками продажных украинских прокуроров. И я хочу, чтобы меня услышала генеральный прокурор Ирина Венедиктова и нашла 15 минут выслушать собственника стратегического предприятия, потому что оно находится на грани катастрофы, - заявил Василий Капацына.

Напомним, сегодня, 11 июня, Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.