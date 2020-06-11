Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что для него приоритетно, чтобы при корректировке бюджета на сессии завтра в проекте решения были предусмотрены деньги на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Такую позицию Игорь Дятлов высказал в комментарии НикВести сегодня, 11 июня.

Как известно, на завтра, 12 июня, запланировано пленарное заседание сессии Николаевского городского совета. Одним из вопросов, который выносится на рассмотрение депутатов, является перераспределение бюджетных средств. Однако, депутаты горсовета до последнего не могли ознакомиться непосредственно с проектом решения. Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что проект решения сегодня дорабатывался из-за того, что депутаты постоянно вносили в него свои коррективы.

Готового проекта решения, который будет рассмотрен в сессионном зале, состоянием на 20:00 четверга на сайте Николаевского городского совета нет. Согласно процедуре, до его рассмотрения в сессионном зале, проект решения должен согласовать исполком и планово-бюджетная комиссия, заседание которых, вероятно, состоится завтра утром, за несколько часов до сессии.

Игорь Дятлов рассказал, что по его информации в этом перераспределении бюджета чиновники не предусмотрели денег на борьбу с коронавирусом, хотя в то же время, депутатам предложат к утверждению целевую программу по борьбе с COVID-19, в которой предполагается финансирование в объеме 90 миллионов гривен.

— Насколько мне известно, в этом перераспределении нет ни одной копейки на программу по борьбе с коронавирусом, которую, в том числе, хотят рассматривать на этой сессии и которые по утверждениям начальника управления экономики Шуличенко стоят до конца года 90 миллионов гривен, - сказал Игорь Дятлов.

Он убежден, что вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусного заболевания, должны оставаться в приоритете городской власти Николаева.

— На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не решена. Во всяком случае, по утверждениям медиков, управления здравоохранения, как области, города так и в целом Украины, страна еще не прекратила борьбу с коронавирусом — у нас ежедневно появляются новые и новые больные. К сожалению, если взять Украину, то у нас каждый день кто-то умирает от этой страшной болезни. Если городские чиновники и городская власть считают, что им для того, чтобы бороться с коронавирусом, необходимо принимать программу, значит под нее должна закладываться определенная программа действий и средства, за счет которых это должно финансироваться. До тех пор, пока не будут даны ответы на эти вопросы, рассматривать перераспределение бюджета мне кажется неправильно. Или же это выглядит обманом. Вы или скажите, что у нас нет коронавируса, или тогда расскажите, как вы будете бороться с коронавирусом по программе, по которой финансирование будет ноль. Рассматривать бюджет, в моем понимании, правильно только в контексте совместного рассмотрения и программы по борьбе с коронавирусом. Если нет программы в сессионном зале, и она не будет рассмотрена, я делаю выводы, что фактически городская власть говорит нам о том, что коронавирус в городе закончен, и они предполагают, что его больше не будет. Если программа будет рассмотрена - значит нужно ставить вопрос: «А как она будет финансироваться?». Для меня это является в приоритете, когда мы говорим о бюджете и перераспределении, - сказал Игорь Дятлов.

Кроме того, Игорь Дятлов прокомментировал вопрос так называемых «депутатских» денег. Как известно, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что их как таковых в бюджете нет.

— Когда голосовался бюджет 2020 года, было заверение Департамента финансов, что депутатские 500 тысяч гривен на округ каждого депутата будут утверждаться при перераспределении по первому кварталу. Действительно, такое обещание было дано. Исходя из этого обещания, практически все депутаты городского совета, насколько мне известно, написали свои предложения, куда бы стоило направить эти деньги. В итоговом документе, о котором мы сегодня говорим, 30 миллионов гривен — у нас 54 депутата городского совета плюс мэр. Если посчитать по 500 тысяч гривен, то это получается 27,5 миллионов гривен. Получается из 30 миллионов гривен 27,5 миллионов гривен нужно выделить на депутатские средства, как было обещано при голосовании в декабре 2019 года. Насколько мне известно, это не выполнено, - сказал Игорь Дятлов.

По его словам, есть два направления, которые должны быть рассмотрены на завтрашней сессии: распределение 30 миллионов гривен остатков бюджета прошлого года и перераспределение средств текущего бюджета внутри главных распорядителей.

— То, что касается остатков прошлого года - если эти остатки будут направлены тем департаментам на те работы, которые были выполнены и которые не были оплачены - это справедливо, поскольку это деньги 2019 года. В декабре 2019 года сложилась такая ситуация, что казначейство было не в состоянии пропускать многие платежи по различным департаментам из-за того, что у них не было подтвержденных финансовых ресурсов для оплаты. Грубо говоря, деньги были выделены, работы были сделаны, но фактически их казначейство не пропускало. Помню, по Департаменту энергоэффективности, к примеру, «Теплые кредиты» не были оплачены, хотя они были в бюджете, ОСМД взяли «теплые кредиты», выполнили работы, принесли акты выполненных работ, все их согласовали, принесли в казначейство, платежки пролежали, но так и не были проплачены, - сказал Игорь Дятлов.

Что касается перераспределения средств бюджета этого года, то политик привел в пример предложение мэрии направить коммунальному предприятию по организации питания в учебных заведениях деньги, сэкономленные за время карантина на питании детей в школах и детсадах. Игорь Дятлов высказался резко против такого предложения, заявив, что это несправедливо.

— Давайте возьмем такое направление, как питание детей. В бюджете 2020 года было в районе 80 или 90 миллионов гривен на питание детей в школах и детских садах. Это защищенная статья, мы выделили деньги на питание детей. При этом, школы с марта были закрыты. Детские сады были закрыты. Детей никто там не кормил. Есть экономия средств. Одно из предложений - часть этих денег пустить на увеличение уставного фонда коммунального предприятия, которое занимается кормлением детей. Есть такое предложение. Почему я его не поддерживаю? Я считаю, что в условиях того, что школы были закрыты, детские сады были закрыты, но дети же в городе не исчезли! Вы же могли продолжать… у нас есть малообеспеченные семьи, многодетные семьи, различные категории, где в том числе есть дети, которым можно было во время карантина оказывать поддержку, помощь и кормить их. Как это было в других странах, где работают профессионалы. Но вместо того, чтобы поддержать наших детей в городе - вы эти деньги заморозили, а сейчас приходите и говорите: «А дайте нам вот эти деньги, которые должны были пойти на детей, мы за счет них рассчитаемся за газ, свет в своих кабинетах, офисах, где мы готовили еду, хотя мы ее не готовили и так далее, но еще и рассчитаемся по зарплатам административного аппарата, потому что денег по контракту они получают много, и на это нам не хватает, потому что мы не работали». Справедливо это или нет? Я считаю, что это несправедливо, за счет того, что не кормили детей теперь кормить руководителей, которые ничего не делали ни до коронавируса, ни во время. Это как пример, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».