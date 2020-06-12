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Afterlife - Bluebar
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Сессия Николаевского областного совета
11:17, 12 Июня, 2020
Внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета
11:17, 12 Июня, 2020
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Важные новости на НикВести
бюджетный вопрос
Корректировка бюджета Николаевской области: ₴122 млн остатков госсубвенций и ₴40 млн перераспределение внутри УКСа
Катерина Середа
Сегодня 09:00
Планы
У Сенкевича хотят успеть установить фонтан в «Сердце города» уже в 2020 году за 18 миллионов
Иван Казора
Вчера 19:06
«продуктивно»
Готовность шахматного клуба в Николаеве упала с 93% до 56% — на завершение нужно еще ₴9 миллионов
Юлия Бойченко
Вчера 16:11
Закончат?
У Сенкевича хотят потратить ₴43,5 млн, чтоб закончить ремонт в «Сердце города»
Иван Казора
Вчера 12:37
планы
В Коблево хотят построить линию по сортировке мусора
Юлия Бойченко
Вчера 10:25
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Сессия Николаевского областного совета
Прямая трансляция
NEW
Бюджетная комиссия Николаевского облсовета
Трансляция
NEW
Какая ситуация на заводе "Океан"?
Пресс-тур по судостроительному заводу в Николаеве
NEW
Василий Капацына
Пресс-конференция владельца завода "Океан"
NEW
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
Прямая трансляция
На Соборной площади начали чистить ливнестоки
Коммунальщики обнаружили ряд дефектов в их конструкции
Заседание исполкома Николаевского горсовета
Прямая трансляция
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
Прямая трансляция
Давид Арахамия
Интервью для НикВести
Комиссия горсовета
Земельная комиссия Николаевского горсовета
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БЛОГИ
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
Станислав Мартиросов
Статьи
Рівень Олександрівського водосховища 20,7 метра: про головне
Продовжуємо надавати відповіді на найпоширеніші запитання щодо добудови Ташлицьк
Валентина Тілуг
Дружина президента. Навіщо Зеленському інститут першої леді?
Президент Володимир Зеленський планує розробити законопроєкт, котрий би регулюва
Власта Лазур, Радіо Свобода
Новые технологии в стоматологии стали доступны каждому в Украине
Новые технологии в стоматологии уже можно встретить в Украине, где ведущая стома
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Американские протесты: Обрушившееся прошлое и нечеловеческое будущее
Современная “большая политика” все чаще напоминает кружение медведей на детских
Дмитрий Пастернак-Таранушенко, Хвиля
Сессия Николаевского областного совета
11:17, 12 Июня, 2020
Внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета
11:17, 12 Июня, 2020
Реклама
важные новости
/ 12 июня, 2020
бюджетный вопрос
Корректировка бюджета Николаевской области: ₴122 млн остатков госсубвенций и ₴40 млн перераспределение внутри УКСа
Катерина Середа
Сегодня 09:00
Планы
У Сенкевича хотят успеть установить фонтан в «Сердце города» уже в 2020 году за 18 миллионов
Иван Казора
Вчера 19:06
«продуктивно»
Готовность шахматного клуба в Николаеве упала с 93% до 56% — на завершение нужно еще ₴9 миллионов
Юлия Бойченко
Вчера 16:11
Закончат?
У Сенкевича хотят потратить ₴43,5 млн, чтоб закончить ремонт в «Сердце города»
Иван Казора
Вчера 12:37
планы
В Коблево хотят построить линию по сортировке мусора
Юлия Бойченко
Вчера 10:25
НИКВЕСТИ
HD
Сессия Николаевского областного совета
Бюджетная комиссия Николаевского облсовета
Какая ситуация на заводе "Океан"?
Василий Капацына
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам образования и культуры
На Соборной площади начали чистить ливнестоки
Заседание исполкома Николаевского горсовета
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
Давид Арахамия
Комиссия горсовета
БЛОГИ
Збірна солянка «Слуги народу» або будинок без фундаменту
Станислав Мартиросов
Статьи
Рівень Олександрівського водосховища 20,7 метра: про головне
Продовжуємо надавати відповіді на найпоширеніші запитання щодо добудови Ташлицьк
Валентина Тілуг
Дружина президента. Навіщо Зеленському інститут першої леді?
Президент Володимир Зеленський планує розробити законопроєкт, котрий би регулюва
Власта Лазур, Радіо Свобода
Новые технологии в стоматологии стали доступны каждому в Украине
Новые технологии в стоматологии уже можно встретить в Украине, где ведущая стома
Реклама
Американские протесты: Обрушившееся прошлое и нечеловеческое будущее
Современная “большая политика” все чаще напоминает кружение медведей на детских
Дмитрий Пастернак-Таранушенко, Хвиля