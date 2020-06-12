Бюджетная комиссия городского совета не набрала необходимого количества голосов при голосовании проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе заседания депутаты вносили свои правки в проект решения по бюджету города на следующий год, в частности, звучало предложение, чтобы Департамент финансов горсовета учел их в проекте решения, который будет вынесен на сегодняшнюю сессию горсовета, однако ни одно из предложений не набрало необходимого количества голосов.

Стоит отметит, что докладчиков по этому вопросу выступала Директор департамента финансов Вера Святелик.

При этом, депутат горсовета Сергей Кантор предлагал рекомендовать комиссии перенести сессию на вторник, 16 июня, чтобы Департамент финансов доработал проект решения, а в понедельник, 15 июня рассмотреть его повторно на комиссии.

После того, как ни одно из озвученных на комиссии предложений не было проголосовано, глава комиссии Александр Бернацкий заявил о закрытии заседания.

Отметим, в ходе заседания комиссии стало известно, что исполнительный комитет Николаевского городского совета в телефонном режиме согласовывал вынесение на сессию проекта решения о внесении изменений в бюджет Николаева на 2020 год.

Однако позже на депутат Александр Бернацкий сообщил, что одному из членов исполкома неизвестно о проведении заседания в телефонном режиме, отметив что никакого звонка ему не поступало. При этом он добавил, что члены исполкома не принимали участие в согласовании проекта решения о корректировке бюджета Николаева.

Как известно, сегодня должна состояться сессия Николаевского городского совета, на которой депутатам предложат распределить остатки бюджета Николаева 2019 года, а также перераспределить деньги бюджета текущего года. Отметим, что проект решения о внесении изменения в бюджет был опубликован на официальном сайте горсовета сегодня утром, за несколько часов до сессии. Ознакомиться с документом, по информации НикВести, получили возможность только депутаты - члены профильной планово-бюджетной комиссии горсовета, заседание которой проходит сейчас.

Ранее сообщалось, что глава профильной комиссии горсовета, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса, высказал мнение, что это связано с тем, что чиновники не могут определиться с приоритетными направлениями, которые необходимо профинансировать в условиях ограниченного бюджета.

Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева раскритиковала подход исполнительной власти мэрии Николаева к решению бюджетных вопросов, роль депутатов в которых сведена, по ее мнению, к «ничтожной формальности».