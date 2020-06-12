Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник отказался решать проблему реформированных туберкулезного и кардиологического санаториев «Дубки» и «Южный», где идет сокращение численности сотрудников и систематическая невыплата заработных плат.

Об этом сегодня, 12 июня, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета заявила депутат Татьяна Демченко, пишут НикВести.

Стоит подчеркнуть, что 3 июня во время очередной акции под зданием облсовета Александр Стадник вышел к сотрудникам учреждений, пообещав лично решить эту проблему, приехать в сами санатории, а также выплатить зарплаты.

Однако, по словам Татьяны Демченко, ответственность за решение данной проблемы губернатор переложил на областной совет, подписав распоряжение.

– Только что я ознакомилась с ответом, которое подписал губернатор людям, стоящим на улице, сотрудниками наших двух санаториев областной коммунальной собственности. Мне жаль, что человек, обещавший людям решить вопрос, дал им простой и короткий ответ – областной совет отменил решение о делегированных полномочиях по управлению коммунальными объектами, все вопросы к облсовету, вся ответственность лежит на облсовете, - сказала Татьяна Демченко.

Сегодня, 12 мая, сотрудники в очередной раз вышли на митинг против сокращения штата учреждения.