Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева требует разобраться с проблемой финансирования на завершение ремонта детского сада №87, который попал в проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.

Об этом в ходе заседания сессии городского совета сегодня, 12 июня, сообщает корреспондент НикВести.

— Я прошу дать протокольное поручение Омельчуку, Крыленко и управлению финансов разобраться в ситуации по финансированию большой стройки Зеленского, в которую входит детский сад №87 на улице Привольной. Потому что ремонт начался еще до того, как могли быть возможности таких проектов, но денег нет, ремонтов нет. Сад находится в состоянии реконструкции уже длительный период, хотя в принципе, как я понимаю, там такая же проблема с лимитами или еще с чем-то — что-то когда-то должно поступить. На сегодняшний день дети от части находятся в садике, который можно считать стройплощадкой. Поэтому дайте, пожалуйста, протокольное поручение, чтобы было выездное заседание, потому что на сегодняшний день, кроме как контроля со стороны облгосадминистрации, которая с незавидной регулярностью, каждый четверг требует фотоотчеты, то я хочу понять, мы ограничимся фотоотчетом или все же закончим ремонтно-строительные работы и будет готовность детского сада, - сказала Елена Киселева.