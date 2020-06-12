Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева требует разобраться с проблемой финансирования на завершение ремонта детского сада №87, который попал в проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.
Об этом в ходе заседания сессии городского совета сегодня, 12 июня, сообщает корреспондент НикВести.
— Я прошу дать протокольное поручение Омельчуку, Крыленко и управлению финансов разобраться в ситуации по финансированию большой стройки Зеленского, в которую входит детский сад №87 на улице Привольной. Потому что ремонт начался еще до того, как могли быть возможности таких проектов, но денег нет, ремонтов нет. Сад находится в состоянии реконструкции уже длительный период, хотя в принципе, как я понимаю, там такая же проблема с лимитами или еще с чем-то — что-то когда-то должно поступить. На сегодняшний день дети от части находятся в садике, который можно считать стройплощадкой. Поэтому дайте, пожалуйста, протокольное поручение, чтобы было выездное заседание, потому что на сегодняшний день, кроме как контроля со стороны облгосадминистрации, которая с незавидной регулярностью, каждый четверг требует фотоотчеты, то я хочу понять, мы ограничимся фотоотчетом или все же закончим ремонтно-строительные работы и будет готовность детского сада, - сказала Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева недовольна, как финансируется ремонт детского сада №87, который попал в проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.
Также об этой проблеме депутат высказалась в эфире коммунального телеканала «Март». Депутат отметила, что после включения детсада в президентский проект — облгосадминистрация начала требовать отчете о процессе его ремонта, но никакого государственного финансирования на него не выделено. Ремонт проводится только за счет средств бюджета Николаева.
Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева требует разобраться с проблемой финансирования на завершение ремонта детского сада №87, который попал в проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.
Об этом в ходе заседания сессии городского совета сегодня, 12 июня, сообщает корреспондент НикВести.
— Я прошу дать протокольное поручение Омельчуку, Крыленко и управлению финансов разобраться в ситуации по финансированию большой стройки Зеленского, в которую входит детский сад №87 на улице Привольной. Потому что ремонт начался еще до того, как могли быть возможности таких проектов, но денег нет, ремонтов нет. Сад находится в состоянии реконструкции уже длительный период, хотя в принципе, как я понимаю, там такая же проблема с лимитами или еще с чем-то — что-то когда-то должно поступить. На сегодняшний день дети от части находятся в садике, который можно считать стройплощадкой. Поэтому дайте, пожалуйста, протокольное поручение, чтобы было выездное заседание, потому что на сегодняшний день, кроме как контроля со стороны облгосадминистрации, которая с незавидной регулярностью, каждый четверг требует фотоотчеты, то я хочу понять, мы ограничимся фотоотчетом или все же закончим ремонтно-строительные работы и будет готовность детского сада, - сказала Елена Киселева.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева недовольна, как финансируется ремонт детского сада №87, который попал в проект «Большая стройка» президента Владимира Зеленского.
Также об этой проблеме депутат высказалась в эфире коммунального телеканала «Март». Депутат отметила, что после включения детсада в президентский проект — облгосадминистрация начала требовать отчете о процессе его ремонта, но никакого государственного финансирования на него не выделено. Ремонт проводится только за счет средств бюджета Николаева.