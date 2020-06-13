Остаток средств на счету коммунального предприятия «Центр защиты животных» Николаевского составил 79 тысяч 220 гривен.

Об этом идет речь в ответе директора «Центра защиты животных» Виктора Линника на информационный запрос НикВести.

В документе сказано, что этой суммы хватит только на 7 дней полноценной работы предприятия.

При этом указывается, что остаток предприятие потратит на корм для собак, медикаменты, топливо, расходные материалы и оплату коммунальных услуг.

Также отмечается, что на сегодняшний день в предприятие не поступают бюджетные средства, от предоставления услуг с 1 января 2020 года КП заработало 585 тысяч 391 гривну.

Напомним, в мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

7 февраля Николаевский городской совет Александр Сенкевич пообещал, что на следующем заседании сессии горсовета будет принята программа по обращению с бездомными животными. Однако на сегодняшний день программу по обращению с бездомными животными в Николаеве не приняли.

При этом, временно исполняющий обязанности директора КП «Центр защиты животных» Виктор Линник рассказал, что из-за отсутствия финансирования коммунального предприятия «Центр защиты животных», ресурсов КП хватает только на сбор и утилизацию трупов животных на территории Николаева.