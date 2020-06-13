За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.

Об этом

данные на портале СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 – умерли.

За последние сутки зафиксировали 753 новых случаев COVID-19. В то же время, за прошедшие сутки 409 человек выздоровели, а 10 – умерли.

Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1369 случаев;

Волынская область – 1354 случая;

Днепропетровская область – 990 случаев;

Донецкая область – 290 случаев;

Житомирская область – 1032 случая;

Закарпатская область – 1583 случая;

Запорожская область – 521 случай;

Ивано-Франковская область – 1695 случаев;

Кировоградская область – 577 случаев;

г. Киев – 3838 случаев;

Киевская область – 1961 случай;

Львовская область – 2658 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Николаевская область – 320 случаев;

Николаевская область – 320 случаев; Одесская область – 1081 случай;

Полтавская область – 278 случаев;

Ровенская область – 2297 случаев;

Сумская область – 208 случаев;

Тернопольская область – 1403 случая;

Харьковская область – 1482 случая;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 544 случая;

Черновицкая область – 3869 случаев;

Черкасская область – 536 случаев;

Черниговская область – 385 случаев.

Напомним, в Украине продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне говорить еще рано.