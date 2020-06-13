За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 – умерли.
За последние сутки зафиксировали 753 новых случаев COVID-19. В то же время, за прошедшие сутки 409 человек выздоровели, а 10 – умерли.
Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Напомним, в Украине продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне говорить еще рано.
За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус обнаружили у 30 507 человек, из них 13 976 пациентов выздоровели, а 880 – умерли.
За последние сутки зафиксировали 753 новых случаев COVID-19. В то же время, за прошедшие сутки 409 человек выздоровели, а 10 – умерли.
Больше всего случаев 12 июня зафиксировали во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72) и Ровенской области (66).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Напомним, в Украине продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне говорить еще рано.