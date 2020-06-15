Катарская компания QTerminals, которая победила в конкурсе на концессию порта «Ольвия», инвестирует в инфраструктуру Николаевской области 3,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник на своей странице в Facebook.

— Во время реализации проекта катарской компанией планируется построить зерновой перегрузочный терминал и вообще инвестировать 3,4 миллиарда гривен в развитие инфраструктуры Николаевщины, - сообщил Александр Стадник.

При этом, на сайте Министерства инфраструктуры Украины отмечается, что сегодня, 15 июня состоится очередное заседание рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту Катарская.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.