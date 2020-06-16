Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменять Внешнее независимое оценивание нет никаких оснований.

В эфире телеканала 1+1 она сказала, что сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также в случае обострения эпидситуации, то с 17 августа, передает Новое время.

— Однако, чтобы совсем отменить ВНО, насколько я понимаю, речь не идет. Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно ли проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы и мы или проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем, — отметила Татьяна Вакуленко.

По ее словам, провести ВНО в заочном формате невозможно: «нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО и обеспечить равное поступление в дистанционном формате».

Вакуленко подчеркнула, что только политическое заявление может стать основанием для отмены ВНО.

— Только политическое заявление может быть отмена ВНО том, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов разработало механизм возврата денег за пробное внешнее независимое оценивание, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином.