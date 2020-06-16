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Комиссия Николаевского горсовета по законности
14:39, 16 Июня, 2020
Комиссия Николаевского горсовета по законности
14:39, 16 Июня, 2020
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Важные новости на НикВести
выборы близко
Сенкевич пойдет на выборы от партии «Пропозиція» вместе с днепровским мэром Филатовым
Катерина Середа
Сегодня 15:22
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Катерина Середа
Сегодня 12:25
Оказалось
Москаленко утверждает, что после ее обращения к странам G7 руководство СБУ в области прекратило на нее давить
Иван Казора
Сегодня 08:30
Позиция
Кантор рассказал, что должны сделать депутаты горсовета, чтобы «с честью передать вахту следующему созыву»
Юлия Бойченко
Вчера 18:35
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Кормышкин о визите к главе УСБУ в Николаевской области: «На меня никто не давил»
Иван Казора
Вчера 13:47
НИКВЕСТИ
HD
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Комиссия Николаевского горсовета по законности
Трансляция
NEW
Транспортная комиссия облсовета
Заседание депутатской комиссии Николаевского областного совета
Сенкевич поругался с главой комиссии по законности
Маликин заявил о нарушении процедуры подготовки проектов решений
Гранатуров о кандидате в мэры Николаева от партии "Наш край"
С кандидатом определиться конференция городской организации
Интервью Игоря Дятлова
Об Ильюке, Сенкевиче, Чайке, ОБ и ОПЗЖ
Глава партии Порошенко в Николаеве Горбуров
Депутат потребовал от Сенкевича открытости в вопросах бюджета
Сессия Николаевского областного совета
Прямая трансляция
Бюджетная комиссия Николаевского облсовета
Трансляция
Какая ситуация на заводе "Океан"?
Пресс-тур по судостроительному заводу в Николаеве
Василий Капацына
Пресс-конференция владельца завода "Океан"
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Продовжуємо надавати відповіді на найпоширеніші запитання щодо добудови Ташлицьк
Валентина Тілуг
Комиссия Николаевского горсовета по законности
14:39, 16 Июня, 2020
Комиссия Николаевского горсовета по законности
14:39, 16 Июня, 2020
Реклама
важные новости
/ 16 июня, 2020
выборы близко
Сенкевич пойдет на выборы от партии «Пропозиція» вместе с днепровским мэром Филатовым
Катерина Середа
Сегодня 15:22
Важно
Николаевский горсовет принял программу по борьбе с коронавирусом, которая предполагает освобождение предпринимателей от единого налога
Катерина Середа
Сегодня 12:25
Оказалось
Москаленко утверждает, что после ее обращения к странам G7 руководство СБУ в области прекратило на нее давить
Иван Казора
Сегодня 08:30
Позиция
Кантор рассказал, что должны сделать депутаты горсовета, чтобы «с честью передать вахту следующему созыву»
Юлия Бойченко
Вчера 18:35
никакого давления
Кормышкин о визите к главе УСБУ в Николаевской области: «На меня никто не давил»
Иван Казора
Вчера 13:47
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского горсовета по законности
Транспортная комиссия облсовета
Сенкевич поругался с главой комиссии по законности
Гранатуров о кандидате в мэры Николаева от партии "Наш край"
Интервью Игоря Дятлова
Глава партии Порошенко в Николаеве Горбуров
Сессия Николаевского областного совета
Бюджетная комиссия Николаевского облсовета
Какая ситуация на заводе "Океан"?
Василий Капацына
БЛОГИ
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
Станислав Мартиросов
Статьи
В Николаеве нашли хороший способ провести летний отпуск недорого, безопасно и интересно
Пандемия коронавируса фактически закрыла для украинских туристов наиболее популя
Антон Иванов
Бунты против милиции: как это было в Украине советских времен
МВД не умело бороться с организованной преступностью, поэтому силу показывало на
Иван Киричевский, Буквы
У світі зносять пам’ятники слідом за антирасистськими демонстраціями
У США й деінде у світі зносять пам’ятники суперечливим діячам, які були рабовлас
Радіо Свобода
Рівень Олександрівського водосховища 20,7 метра: про головне
Продовжуємо надавати відповіді на найпоширеніші запитання щодо добудови Ташлицьк
Валентина Тілуг