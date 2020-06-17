Сегодня, 17 июня, под Офиса Президента Украины проходит митинг представителей партии Шария.

Об этом сообщает Страна.

В данный момент сторонники Шария подошли к Офису президента со стороны улицы Лютеранской и скандируют «Шарий» и «Вова, выходи». Полно партийных флагов.

Националисты уже заявили, что проведут свою контр-акцию. На нее придет «Демократична сокира» и «Рух ветеранов Украины, которые анонсируют акцию «Киев не для Шария».

Также на акцию идут националисты из С14. То есть ситуация чревата конфликтами.

Сам Анатолий Шарий накануне призывал своих сторонников приносить на митинг «разрешенные законом средства самозащиты».

Участники акции начали собираться в 9 утра. На Банковой к тому времени уже полно полиции и Нацгвардии, которая проверяет всех - нет ли опасных предметов.

Под воротами ОП стоят радикалы в белых халатах с табличкой «Психиатрическая помощь». Среди них Евгений Карась, лидер С14.