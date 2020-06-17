Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.

Об этом проинформировало посольство США в Украине, сообщает Европейская правда.

— Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более чем 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, — говорится в сообщении посольства.

— США твердо стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, — добавляется в сообщении.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа уверяют, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в 2021 году.