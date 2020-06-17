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Торжественное собрание совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА
14:12, 17 Июня, 2020
Торжественное собрание совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА
14:12, 17 Июня, 2020
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Важные новости на НикВести
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Пандемия коронавируса фактически закрыла для украинских туристов наиболее популя
Антон Иванов
Торжественное собрание совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА
14:12, 17 Июня, 2020
Торжественное собрание совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА
14:12, 17 Июня, 2020
Реклама
важные новости
/ 17 июня, 2020
выборы близко
Сенкевич подтвердил, что присоединился к проекту Филатова и пойдет на выборы мэра Николаева от партии «Пропозиція»
Катерина Середа
Сегодня 14:10
COVID-19
Кабмин оценил работу Николаевской ОГА по борьбе с коронавирусом на 16 баллов из 35
Сегодня 12:44
гласность
Мэр Николаева потребовал не пускать в горсовет людей без предъявления результатов теста на коронавирус, кроме депутатов и СМИ
Катерина Середа
Сегодня 10:17
Факт
В Украине новый рекорд выявленных больных COVID-19 — 758 случаев за сутки
Сегодня 09:30
сочувствие
«Был хороший парень. Мне его реально жалко», — основатель «МрійДій» Бревда сожалеет, что многие стали плохо отзываться о Зеленском
Юлия Бойченко
Вчера 19:27
НИКВЕСТИ
HD
Торжественное собрание совета по вопросам туризма при Николаевской ОГА
Комиссия Николаевского горсовета по законности
Транспортная комиссия облсовета
Сенкевич поругался с главой комиссии по законности
Гранатуров о кандидате в мэры Николаева от партии "Наш край"
Интервью Игоря Дятлова
Глава партии Порошенко в Николаеве Горбуров
Сессия Николаевского областного совета
Бюджетная комиссия Николаевского облсовета
Какая ситуация на заводе "Океан"?
БЛОГИ
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!
Станислав Мартиросов
Статьи
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
Скоро полгода, как Андрей Ермак возглавляет Офис Президента Зеленского. И хотя с
Соня Кошкина, LB.ua
Министр Криклий: Наша цель – в течение 2 лет уменьшить аварийность на дорогах на 30%
Министр инфраструктуры уже несколько месяцев подряд – один из главных ньюсмейкер
Татьяна Негода, Укринформ
Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні
Близько 11 років тому прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заборонила ігорний бізнес в
Дмитро Дєнков, Економічна правда
В Николаеве нашли хороший способ провести летний отпуск недорого, безопасно и интересно
Пандемия коронавируса фактически закрыла для украинских туристов наиболее популя
Антон Иванов