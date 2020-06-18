Верховная Рада не одобрила доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины, разработанную на основе представленных министерствами предложений совместно со всеми парламентскими комитетами.

Программу 18 июня на заседании Верховной Рады поддержали 207 народных депутатов при 226 необходимых, передает Громадське.

В программе правительства определены краткосрочные приоритеты его работы (организация противоэпидемических мероприятий, осуществление экономических мер поддержки) и долгосрочные (развитие малого и среднего бизнеса, поддержка отечественного промышленного производителя, эффективное управление государственными предприятиями, обеспечение продовольственной безопасности и так далее).

Отдельную часть в программе уделено пандемии COVID-19. Там указано, что сейчас медицинских мощностей в большинстве регионов Украины достаточно для того, чтобы обеспечить одновременное лечение прогнозируемой пикового количества инфицированных. В то же время правительство будет работать над тем, чтобы достаточный уровень способности медицинской системы был во всех регионах.

Кабмин в своей программе также подтвердил курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Вспомнили и цифровизацию экономики, назвав ее одним из ключевых направлений внутренней государственной политики.

По войне на Донбассе указано, что для освобождения и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала Вооруженных сил Украины, других военных формирований, спецслужб и разведывательных органов.

Также правительство намеревалось при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Россией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и Севастополя.

Напомним, Кабинет министров во время внеочередного заседания 3 февраля утвердил план предотвращения заноса и распространения на территории Украины коронавируса, а также борьбы с ним.