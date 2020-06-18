Харьковский окружной админсуд отменил решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает «Суспільне».

Суд удовлетворил иск партии «Свобода», которая требовала отменить переименование. Истец отмечал, что это решение горсовета нарушает закон о декоммунизации.

Ответчик — представитель юридического департамента горсовета Константин Прокопьев — ссылался на заключение военного исследования эксперта научно-следственной комиссии.

— За ним: маршал Советского Союза Жуков Григорий Константинович участвовал в изгнании нацистских оккупантов из Украины в период с 1942-1944 годов в ходе Великой Отечественной войны, которая была одним из этапов Второй мировой войны 1939-1945 годов ... С территории именно Украина .... сделал героический поступок ради отечества. Поэтому он формально не подпадает под действие Закона 317 о так называемой декоммунизации, — привел он свой аргумент.