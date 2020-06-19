За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



Также отмечается, что 18 июня 19 ранее заболевших скончались, а 586 — выздоровели.



Всего в Украине выявлено 34 984 случая заболевания коронавирусом. Из них 16 033 человек выздоровели, а 985 умерли. На лечении остается 17 966 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки 17 июня в Украине COVID-19 диагностировали у рекордно большого количества людей – 829 новых случаев, 23 больных умерли в среду, 504 выздоровели.