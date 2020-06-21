В воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

«Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется», - говорится в сообщении.

По информации Государственой службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме по ул. Григоренко, 41.

Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

«В Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают 46 спасателей и девять единиц техники.

Информации о пострадавших пока нет, однако судя по видео с места инцидента, как минимум серьезный ущерб был нанесен дому - часть квартир была полностью уничтожена.