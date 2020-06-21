В ближайшее время в Беларуси увеличится размер трудовых пенсий.

Об этом 20 июня объявил президент страны Александр Лукашенко, передает Настоящее время.

По словам Лукашенко, повышение пенсий изначально было запланировано на конец 2020 года, однако было решено перенести его на более ранний срок.

— Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал. Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь, насколько это возможно. Хоть 10−20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче, - сказал Александр Лукашенко.

Как пишет Tut.by, про низкие пенсии неоднократно высказывались пенсионеры, которые приходили на пикеты инициативных групп по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты.

Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа. На них в шестой раз баллотируется Александр Лукашенко. На оппозиционных кандидатов оказывается значительное давление – так, 18 июня в Минске был задержан потенциальный кандидат на пост президента, бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард.

Бабарико заподозрили в «организации противоправной деятельности»: он якобы попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

19 июня в городах Беларуси прошли пикеты и акции протеста против давления на кандидатов. В общей сложности полиция задержала более 100 человек.