Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с Днем медицинского работника.

Видео с поздравлением опубликовано на странице Президента в Facebook.

— Сегодня в Украине отмечается День медицинского работника. Официально этот день не имеет такого статуса, но, по моему мнению, это действительно государственный праздник. И для каждого гражданина сегодня как будто день рождения очень близкого человека, украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь. Я поздравляю всех медицинских работников Украины с профессиональным праздником, - сказал глава государства.

Он напомнил, что подписал Указ о награждении 122 медиков. Эти люди, по его словам, лишь маленькая часть многотысячной семьи профессиональных и самоотверженных украинских врачей. Зеленский отметил, что сожалеет, что из-за карантина не может наградить врачей лично.

В то же время он выразил уверенность, что именно благодаря медикам Украина преодолеет коронавирус, и в будущем Президент не раз сможет встретиться с ними.

Зеленский также выразил сожаление, что в предыдущие годы государство мало заботилась о своих врачей и с начала эпидемии коронавируса у нас много чего не было. Однако, именно благодаря врачам Украина получила шанс выстоять. По его словам, украинские врачи - это государственный клад, и надо его сохранить.

Президент также напомнил, что по решению правительства дополнительно увеличены расходы на медицину на 8 млрд гривень.

– А значит все медицинские учреждения, которые по причине старой медицинской реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированных и сохранены, - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь, а с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов в зависимости от их категорий. "Это только первые шаги и тот минимум, который сегодня мы можем сделать, чтобы хоть немного отблагодарить за ваш труд", - подчеркнул Зеленский.

Президент также заверил, что не допустит закрытия в Украине больниц и потери медиками рабочих мест.

— Как и обещал, я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей судьбы за рубежом. Я был, есть и буду, в хорошем смысле слова лоббистом интересов каждого украинского медика. И сделаю все, чтобы вы получали защиту, уважение и достойную оплату за свою работу, - сказал Президент.

Cсегодня в Украине отмечают День медицинского работника. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента от 3 июня 1994 года и отмечается ежегодно, в третье воскресенье июня.