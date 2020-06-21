Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал пост в Instagram с критикой президента РФ Владимира Путина и всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.

За первый час после публикации пост лайкнули 300 тысяч человек, уже через несколько часов его поддержали более 500 тысяч.

На данный момент публикация собрала больше 1 миллиона лайков пользователей соцсети.

«Голосование за поправки в Конституцию — это позор. Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года», — написал Дудь.