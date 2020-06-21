Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал пост в Instagram с критикой президента РФ Владимира Путина и всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
За первый час после публикации пост лайкнули 300 тысяч человек, уже через несколько часов его поддержали более 500 тысяч.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хочется сказать несколько слов. Они будут очень очевидными, но и очевидное иногда нужно проговаривать. Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это – очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Ниже – отрывок из его пресс-конференции в 2008 году: «С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию... Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то – прости Господи – от наркотиков. Кто-то становится зависимым от денег. Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье – поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым». Я до сих пор не знаю, как в связи с этим поступать: 1. Бойкотировать голосование как совершенно незаконную и фиктивную херь, 2. Прийти и сказать ПРОТИВ. Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент. Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху. В карусели: видео той самой пресс-конференции и наша фотография из Ярославской области, где мы были пару дней назад (278 км от МКАДа, 300 км – от Кремля). Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост.
Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)19 Июн 2020 в 6:21 PDT
На данный момент публикация собрала больше 1 миллиона лайков пользователей соцсети.
«Голосование за поправки в Конституцию — это позор. Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года», — написал Дудь.
Он привел также цитату Путина о том, что он не будет нарушать Конституцию и не зависим от власти. Эти слова российский президент сказал на пресс-конференции еще в 2008 году.
«Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху», — резюмировал журналист.
|
Карантинна медіа-ситуація на Миколаївщині: Посадовці пішли «в онлайн», а ЗМІ отримали відмови у доступіКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
|
Захищати вітчизняного виробника? Не на часі, коли навколо порохоботи!Станислав Мартиросов
Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал пост в Instagram с критикой президента РФ Владимира Путина и всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
За первый час после публикации пост лайкнули 300 тысяч человек, уже через несколько часов его поддержали более 500 тысяч.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хочется сказать несколько слов. Они будут очень очевидными, но и очевидное иногда нужно проговаривать. Голосование за поправки в Конституцию – это позор. Единственный смысл этого голосования – дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это – очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Ниже – отрывок из его пресс-конференции в 2008 году: «С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию... Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то – прости Господи – от наркотиков. Кто-то становится зависимым от денег. Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье – поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым». Я до сих пор не знаю, как в связи с этим поступать: 1. Бойкотировать голосование как совершенно незаконную и фиктивную херь, 2. Прийти и сказать ПРОТИВ. Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент. Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху. В карусели: видео той самой пресс-конференции и наша фотография из Ярославской области, где мы были пару дней назад (278 км от МКАДа, 300 км – от Кремля). Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост.
Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)19 Июн 2020 в 6:21 PDT
На данный момент публикация собрала больше 1 миллиона лайков пользователей соцсети.
«Голосование за поправки в Конституцию — это позор. Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года», — написал Дудь.
Он привел также цитату Путина о том, что он не будет нарушать Конституцию и не зависим от власти. Эти слова российский президент сказал на пресс-конференции еще в 2008 году.
«Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху», — резюмировал журналист.