Черноморский национальный университет имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской в Николаеве и сделать из него университетскую клинику.

Об этом в ходе общения с журналистами рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Как известно, 12 июня на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы.

По словам городского головы, ЧНУ как и раньше планирует взять на баланс здание на 3 Слободской и обустроить его под клинику.

— На прошлой неделе я общался с ректором университета — у них есть планы на недострой на 3 Слободской. Именно поэтому он находится в списке проектов решений, которые я прошу внести на сессию. Когда строится что-то новое, что поможет создать рабочие места, налоги и самое главное, что поможет нам сегодня получить новых медиков — я считаю, что такое заведение нам необходимо. Университетская клиника нам необходима и реабилитационный центр на базе этой клиники нам также необходим. Кроме того, нам просто не нужен недострой, который является местом лазанья детей — там происходят какие-то безобразия. Нам не нужен недострой в центре города, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что еще четыре года назад, в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.