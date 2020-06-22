Начиная с понедельника, 22 июня, карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация. Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятный сценарий возвращения к более жесткому карантину.

Об этом ранее сообщил заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН. В свою очередь, Правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

«По убеждению Виктора Ляшко, с 22 июня происходит не смягчение, а усиление карантинных ограничений там, где это необходимо. Согласно правительственному постановлению, значительно усиливается роль главного санитарного врача области. По его представлению областная комиссия может рассматривать вопрос о закрытии отдельных населенных пунктов или направлений деятельности», — писали ранее в пресс-службе правительства.

Ляшко раз отметил обязательность ношения масок в общественных зданиях и транспорте, ограничении пребывания людей в общественных зданиях, запрете перевозки пассажиров сверх определенных мест.

— Мы четко видим, что после того, как Украина начала смягчать карантин (с 12 мая, 25 мая — ред.), перешла на стратегию сдерживания, начался рост количества случаев заболеваний, — отметил тогда Ляшко.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 22 июня, Нацполиция и Госпродпотребслужба должны достаточно жестко начать реагировать на нарушение карантинных ограничений в Украине.

— Мы считаем, что надо переходить к более жесткому комплексу мер по, в том числе, наложения штрафов, более жестко относиться к этому. Именно на этом сегодня заявил Президент страны во время нашего селекторного совещания. У нас есть соответствующие органы — Госпродпотребслужба, Национальная полиция, у нас в законодательстве урегулирован вопрос наложения штрафов за нарушение карантина. И мы считаем, что с понедельника эти два наших органа — Нацполиция и Госпродпотребслужба — должны достаточно жестко начать реагировать, — заявлял министр.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1002 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.