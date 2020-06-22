Директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев рассказал, что в течение месяца будет подготовлен список на снос всех рекламных щитов, у собственников которых истекло разрешение.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Он отметил, что главный архитектор Андрей Цымбал готовит список бордов, собственников которых уведомят о сносе в ближайшее время.

– На последнем исполкоме был поднят вопрос бордов. Сейчас главный архитектор готовит список. Все, у кого закончилось разрешение, будем готовить на демонтаж. Не будем сильно спешить, чтоб не было обвинений мол под выборы начинаем с кем-то бороться. Проведем процедуру, направим письменные уведомления собственникам, что у них закончились предписания самим демонтировать. Кто не выполнит – месячный срок и демонтаж, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, в сентябре 2019 года мэр Александр Сенкевич заявил, что ни в одном городе в Украине нет столько бордов, сколько в Николаеве, возмутившись решению исполкома отказать в сносе незаконной рекламы.