Apple отказывается от процессоров Intel и будет использовать собственную разработку в Mac.
Об этом объявили на конференции для разработчиков WWDC 2020, пишет Бабель.
В компании объяснили, что разработка позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.
В Apple собираются использовать единую архитектуру для всех своих продуктов. Это означает, что в будущем на macOS можно будет запускать приложения, созданные для iOS и iPadOS.
Первые компьютеры с новым процессором в Apple выпустят до конца 2020 года, а процесс полного отказа от Intel займет пару лет. СЕО Apple Тим Кук назвал день презентации разработки «историческим днем».
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Apple отказывается от процессоров Intel и будет использовать собственную разработку в Mac.
Об этом объявили на конференции для разработчиков WWDC 2020, пишет Бабель.
В компании объяснили, что разработка позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.
В Apple собираются использовать единую архитектуру для всех своих продуктов. Это означает, что в будущем на macOS можно будет запускать приложения, созданные для iOS и iPadOS.
Первые компьютеры с новым процессором в Apple выпустят до конца 2020 года, а процесс полного отказа от Intel займет пару лет. СЕО Apple Тим Кук назвал день презентации разработки «историческим днем».