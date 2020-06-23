Apple отказывается от процессоров Intel и будет использовать собственную разработку в Mac.

Об этом объявили на конференции для разработчиков WWDC 2020, пишет Бабель.

В компании объяснили, что разработка позволит Apple обеспечить более высокую производительность при большей энергоэффективности.

В Apple собираются использовать единую архитектуру для всех своих продуктов. Это означает, что в будущем на macOS можно будет запускать приложения, созданные для iOS и iPadOS.

Первые компьютеры с новым процессором в Apple выпустят до конца 2020 года, а процесс полного отказа от Intel займет пару лет. СЕО Apple Тим Кук назвал день презентации разработки «историческим днем».