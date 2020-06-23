Аркадий Корнацкий

Руководитель николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина», экс-народный депутат Вадим Пидберезняк заявил, что экс-нардеп Аркадий Корнацкий принуждает жителей села в Первомайском районе бесплатно отдать ему свой земельный пай.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Вадим Пидберезняк опубликовал письмо главы сельского совета села Каменная Балка Первомайского района в котором он сообщил, что представители Аркадия Корнацкого общаются с жителями села и рекомендуют «подарить» свой земельный пай экс-нардепу.

— Есть такая категория людей, которая считает себя выше любого Закона. В первомайском районе это экс-нардеп Аркадий Корнацкий, который не устает удивлять даже меня. Сегодня получил письмо, в котором говорится, что жителям Камянобалкоского сельского совета Первомайского района настоятельно рекомендуют «подарить» свой земельный пай Аркадию Корнацкому или третьему лицу, которое он укажет. Иными словами, среди белого дня людей заставляют делать противозаконные вещи, мотивируя тем, что на этой территории Закон – это Аркадий Корнацкий, — заявил Вадими Пидберезняк.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования экс-депутатом Верховной Рады Аркадием Корнацким (внефракционный) 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму.

Также Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму около 3,2 миллиона гривен у Аркадия Корнацкого.