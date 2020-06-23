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Глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.
Об этом Александр Корниенко написал на своей странице в Facebook.
— Во-первых, запись была смонтирована в соответственно фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросов не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей, в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения. В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола — примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело, — написал Александр Корниенко.
Он также призвал украинских пользователей соцсетей «судить по делам, а не по словам».
— Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами — в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы, — написал Александр Корниенко.
Напомним, сегодня Александр Корниенко и Давид Арахамия приехали в Николаев для формирования регионального избирательного штаба.
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Глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко принес извинения за слова о коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой. Он заявил, что запись его разговора с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией была смонтирована, а детали их беседы оказались вырваны из контекста.
Об этом Александр Корниенко написал на своей странице в Facebook.
— Во-первых, запись была смонтирована в соответственно фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросов не имела. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей, в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения. В-четвертых, мы обсуждали товарищей и соратников по политике как товарищей и соратников по политике. Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола — примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело, — написал Александр Корниенко.
Он также призвал украинских пользователей соцсетей «судить по делам, а не по словам».
— Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами — в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы, — написал Александр Корниенко.
Напомним, сегодня Александр Корниенко и Давид Арахамия приехали в Николаев для формирования регионального избирательного штаба.