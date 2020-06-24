В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев еще вернется к ограничениям.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга 24 июня.

— Как вы знаете, правительство разрешило и власть, согласно этому, выдала распоряжение о возобновлении работы в столице: ресторанов (без детских комнат), кафе, бассейнов — для индивидуальных тренировок. А также — проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек, - сказал Виталий Кличко.

По его словам, также теперь могут работать также и театры и кинотеатры — с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними.

Виталий Кличко уточнил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. В то же время город будет контролировать соблюдение правил работы всеми заведениями.

— Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации Киев вернется к ограничениям. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься, соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция, — подчеркнул глава Киева.

Напомним, что Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19.