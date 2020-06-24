Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким рассказал, что у партии пока отсутствуют критерии отбора кандидатов в депутаты на выборах в местные советы.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

На вопрос, может ли кто-то из депутатов областного и городского советов действующих созывов идти на местные выборы от партии «Слуга народа», он ответил: «Да, может».

— Депутат городского или областного совета должен быть полезен своим избирателям. Если у него есть имидж и рейтинг на округе и он что-то делал на своем округе, то я считаю, что это хороший человек. Если он не занимался своим округом или делала это для своих каких-то личным целей и мотивов, то это плохой человек, - сказал Виталий Ким.

При этом он заявил, что принадлежность к другим политическим силам не является критерием для вхождения и участия в выборах от партии «Слуга народа».

— Я могу только ответить, что это не является критерием. Я беру это в учет для того, чтобы понимать, но красной линией это не является», - сказал Виталий Ким.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который будет курировать работу политсилы в Николаевской области и ее участие в местных выборах, считает, что основная задача, которая будет стоять перед новым городским советом — это найти пути для того, чтобы удвоить поступления в бюджет города.