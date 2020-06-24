В среду, 24 июня, в Николаеве в микрорайоне Лески прорвало трубу.

Об этом сообщают НовостиН.

Инцидент произошел между улицами Белой и Крылова. Фонтан воды поднялся на высоту более 10 метров. Из-за сильного дождя на улице Карпенко образовались огромные пробки в обоих направлениях.

В настоящее время на месте присутствуют аварийная бригада «Николаевводоканала». Воду уже перекрыли.

Какое количество людей останется без водоснабжения — уточняется.

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