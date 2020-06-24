Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести по итогам визита на судостроительный завод.

Вместе с Давидом Арахамией предприятие, которое сейчас находится под арестом, посетили николаевские нардепы от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дырдин, Игорь Копытин, и Александр Гайду. Политики осмотрели состояние цехов предприятия, его территории и лично проверили идет ли разграбление и распил на металл мощностей завода.

Владелец завода Николай Капацына вместе с директором по производству Андреем Фатьяновым рассказали «слугам народа» о ситуации на предприятии, показали технологический процесс, рассказали о модернизации, которую проводит новый собственник после покупки имущества завода в декабре 2018 года.

— Когда мы приобрели целостный имущественный комплекс и стали собственниками завода, в каком состоянии были вот эти механизмы, которые высокоточно работают? Дискетой 3,5 дюйма переносили информацию из конструкторского бюро, которое было разрушено, 90-х годов компьютеры, в эти системы управления. Сегодня это по проводной или беспроводной связи синхронизировано, мы модернизировали, и инвестировали в 6 рабочих мест в конструкторском бюро, закупили специализированные программы для корпусостроения и сегодня реально на хорошем уровне работаем, - рассказал Николай Капацына.

Он рассказал, что недавно технические специалисты из Франции провели аудит завода для возможного участия в изготовлении патрульных катеров, и хоть завод и не получил подряд, но «Океану» дали положительные отзывы. Сегодня завод занимается не только судостроением и судоремонтом, но и является субподрядчиком на заказах по ремонту мостов, выполнял заказ для компании Siemens и другие работы.

Николай Капацына рассказал народным депутатам, что новому собственнику предприятие досталось в весьма разграбленном состоянии, а потому ему пришлось инвестировать в ремонт и модернизацию оборудования «Океана».

— Сегодня мы это восстанавливаем, чтобы как-то выживать на этом рынке. Благо, перспектива есть, рынок есть, предприятие может работать! Его нельзя останавливать, потому что арест - это колоссальная репутационная потеря, - сказал Николай Капацына

Отвечая на вопросы Давида Арахамии, произвоственный директор завода рассказал, что раньше на «Океане» работали до 3,5 тысяч сотрудников, а сейчас 700. На это Давид Арахамия выскзаал мнение о том, что нужно поскорее снять арест с завода, чтобы вернувшиеся из-за границы в связи с карантином судостроители не покинули Украину снова, а остались работать дома.

— Надо сделать все возможное, чтобы до снятия карантина снять арест. Для того, чтобы люди чувствовали, что здесь есть перспективы и будущее. Таким образом, они не будут уезжать. Они должны видеть свет в конце туннеля, - сказал Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос политика о том, как николаевские народные депутаты могут помочь судостроительному заводу, Николай Капацына рассказал, что, прежде всего, необходимо развенчать миф о том, что новые собственнники уничтожают «Океан», неподтвержденная информация о чем начала распространяться накануне.

— Надо развенчать миф о том, что здесь что-то режется. Вы своими глазами видите, предприятие работает, мы его из последних сил поддерживаем в условиях ареста, мы всему коллективу платим зарплаты. Донести до высших лиц страны, которые занимаются соблюдением законов, что это предприятие как минимум опорочено репутационно, была произведена очень успешная атака. Я считаю, что на законодательном уровне судостроительная отрасль - это золотые яйца. надо сделать ее национальным приоритетом, работать над программами кредитования, работать над оборонной программой. Завод «Океан» может быть партнером для министерства обороны, корпорации «Укроборонпром». Мы способны выполнять как ремонт, так и строительство как внутренних заказов, так и международных. Это уровень исключительно национальный, - сказал Николай Капацына.

После проведенной экскурсии Давид Арахамия заявил, что он готов стать инвестиционной няней «Океана», привозить на предприятие инвесторов и заказчиков, привлекать инвестиции на его модернизацию.

— Я из-за скромности не хотел это предлагать… Но да, я готов быть инвестиционной няней этого завода. Это наш николаевский завод, это наши николаевские люди, и было бы почетно до конца нашей каденции превратить этот завод в то цветущее и растущее предприятие, в цветущий комплекс в жемчужину инвестици николаевщины. Если получится привлечь сюда на завод 50 - 100 миллионов долларов в развитие инфраструктуры, то я буду считать это большим достижением, — заявил Давид Арахамия.

Он также анонсировал проведение брифинга николаевских нардепов в стенах Верховной Рады на котором они расскажут о своей инспекции на заводе и публично опровергнут все заявления о его разграблении. После этого, давид Арахамия пообещал направить коллективное обращение в правоохранительные органы с просьбой в кратчайшие сроки снять арест с имущественного комплекса «Океана».

— Мы в среду сделаем с нардепами от Николаевщины брифинг на котором расскажем, что мы провели инспекционный визит для того, чтобы рассказать, что против предприятия ведется в чистом виде заказная информационная атака, чтобы правоохранители увидели это, они немного в потерянном состоянии. Правоохранители изучают документы и на них идет активное давление со стороны информационных ресурсов о том, что предприятие грабят и так далее. Мы видим, что предприятие работает, и никакие аресты здесь не нужны, никто отсюда никуда не убежит. Капацыны — это потомственная семья промышленников, которые в этот город привели десятки и сотни миллионов долларов инвестиций. Они никуда бежать не собираются. завод на металл никто не разбирает. Нужно снимать арест. Предприятия должно работать, зарубежные инвесторы должны приносить сюда заказы, забирать свою продукцию. Суда нужно возить делегации инвесторов, а как раз сейчас после карантина у людей просыпается инвестиционный аппетит. Нам будет очень плохо если мы пропустим этот инвестиционный цикл. Будем делать все, что от нас возможно для того, чтобы очистить кристально чистую репутацию акционеров и николаевскому предприятию дать максимальную возможность для роста и развития, — резюмировал Давид Арахамия.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Отметим, что не смотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.

11 июня Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.

19 июня Василий Капацына сообщил, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).