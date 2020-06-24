28 июня по случаю Международного дня молодежи в городе Николаев, для молодежи (от 18 до 30 лет) молодежное крыло партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» и городская организация «ОПЗЖ» при поддержке Артема Ильюка, организовывают и проводят квест, все участники которого получат ценные подарки.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что мероприятие проводят с целью развития критического мышления и повышению интереса к общественной и политической жизни.

«Молодежный квест «Золото партии» — это не только увлекательное приключение, где участникам предстоит разгадывать различные загадки и головоломки при помощи окружающих их предметов, а и новые приятные знакомства, живое общение с активистами и политиками нашего города», — отметили в партии.

Квест состоится в воскресенье, 28 июня, в парке Победы, сбор возле танков. Начало в 10:00, с 11:45 до 12:00 запланировано подведение итогов и награждение организаторами ценными призами всех участников.

Всех желающих просят заполнить форму по ссылке.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам +380502404288, +380637700951, на официальной странице или в группе в Facebook.