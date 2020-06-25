Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.
Пожелания выпускникам глава государства выложил в Facebook.
— В этом году все не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального «Последнего звонка», не было выпускного... Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо, будет очень хороший результат. Мы все будем держать за вас кулаки, — отметил Президент.
Он также напомнил выпускникам основные «карантинные» правила.
— Помните о масках, расстоянии и все дезинфицировать, — сказал Владимир Зеленский.
— Всем желаю 200 баллов, — обратился он к выпускникам.
Напомним, основная сессия ВНО стартует уже сегодня, 25 июня, и продлится до 17 июля.
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Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.
Пожелания выпускникам глава государства выложил в Facebook.
— В этом году все не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального «Последнего звонка», не было выпускного... Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо, будет очень хороший результат. Мы все будем держать за вас кулаки, — отметил Президент.
Он также напомнил выпускникам основные «карантинные» правила.
— Помните о масках, расстоянии и все дезинфицировать, — сказал Владимир Зеленский.
— Всем желаю 200 баллов, — обратился он к выпускникам.
Напомним, основная сессия ВНО стартует уже сегодня, 25 июня, и продлится до 17 июля.