Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.

Пожелания выпускникам глава государства выложил в Facebook.

— В этом году все не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального «Последнего звонка», не было выпускного... Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо, будет очень хороший результат. Мы все будем держать за вас кулаки, — отметил Президент.