Народный депутат от «Слуги народа» и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».

Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии ФПУ.

В открытом письме к спикеру Верховной Рады организация требует отозвать с должности председателя комитета Галина Третьякову за ее «антисоциальную и антигуманную позицию».

Как пишут «Буквы», возмущение комиссии вызвало видео, на котором Третьякова размышляет о том, целесообразно ли выплачивать безработным социальную помощь.

Нардеп заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети «очень низкого качества».

— Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества, — высказалась Галина Третьякова.

По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети «тоже садятся на государственные деньги».

«Слуга народа» отметила, что Великобритания и Сингапур применяют жесткие меры по борьбе с безработными.

— Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, – прим.) вспоминают, что очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования, – сказала Галина Третьякова.

Нардеп отметила, что такими садистскими методами власти других государств «выкорчевали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».

— Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни. Вот так, я считаю, нужно защищать простого человека. Но не просто простого человека, а того, что хочет работать и защищать свою громаду, — добавила она.

При этом Третьякова отметила, что склонна к филантропии, но «помогать хочет сама».

— Не забирайте у меня налоги. Я помогу тому, кто просит деньги, если буду видеть, что они эффективно будут использоваться. И я сделаю это лучше чиновников. Оставьте мне деньги. Возле меня будет организовываться та самая прослойка людей, которой я смогу говорить: «Я тебе в этом месяце не дам, потому что ты еще не отработал», — пояснила нардеп.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает неизбежным повышение пенсионного возраста в Украине.