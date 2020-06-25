В Николаеве приступили к демонтажу аварийной металлической конструкции, на перекрёстке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, которая находится там уже 10 лет.

Об этом рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в прямом эфире в Facebook.

По словам Андрея Ермолаева аварийную конструкцию снесут в связи с проведением работ по благоустройству перекрёстка. При этом он добавил, что владельцев заранее предупредили о предстоящем демонтаже.

Однако, когда сотрудники Департамента приступили к демонтажу, владельцы вызвали полицию.

— Наши сотрудники уже приступили к уборке конструкции, которая стояла здесь уже 10 лет. Как я понимаю, люди, представляющиеся юристами предприятия, вызвали полицию — будем разбираться в правовых основаниях. Наши действия законны, у нас есть акт на демонтаж. Если посмотреть, то видно, что это как бы парковочный карман. Сейчас предоставим полиции все документы. Я считаю, что эта конструкция должна быть убрана, - сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что в Николаеве демонтировали незаконный киоск в районе Площади победы и улицы Космонавтов.