В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства гибели жены депутата областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что в 10:00 в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.