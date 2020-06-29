Изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола ВЦИОМ.

По состоянию на вечер 28 июня, всего в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – «За» или «Против» поправок в Конституцию РФ.

Из тех, кто согласился ответить, 76% сказали, что проголосовали «За», 23,6% - «Против», еще 0,4% заявили, что испортили бюллетень.

Напомним, 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году.

Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.