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В понедельник, 29 июня, во время инспекции на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» напали на главу НПП Ирину Выхристюк и ее заместителя Ивана Русева.
Об этом сообщил одесский активист Виталий Устименко.
Заместитель руководителя парка заявил о нападении и избиении семьей бизнесменов, которых обвиняют в попытке захвата заповедного леса.
По словам Русева, семья бизнесменов Саченко при поддержке «охранным агентства" совершили нападение на него, Выхристюк и начальника охраны парка Виталия Димова, когда они обследовали территорию.
В частности, заместитель руководителя парка рассказал, что Светлана Саченко ворвалась в машину, начала бить Выхристюк палкой и вырывать волосы.
– Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу.
При этом лидер одесского «Автомайдана» Виталий Устименко сообщил, что Русеву разбили переносицу и вероятно сломали ребро. Активист опубликовал фото Русева после инцидента.
По информации издания Думская, между Сергеем и Светланой Саченко и руководством нацпарка уже давно продолжается конфликт. В 2016 году бизнесмен пытался отстоять право охотиться и рыбачить на косе, которая отделяет Тузловские лиманы от моря. А в январе 2020 года национальный парк через суд запретил Саченко незаконно использовать 30 гектаров заповедного Лебедевского леса.
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В понедельник, 29 июня, во время инспекции на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» напали на главу НПП Ирину Выхристюк и ее заместителя Ивана Русева.
Об этом сообщил одесский активист Виталий Устименко.
Заместитель руководителя парка заявил о нападении и избиении семьей бизнесменов, которых обвиняют в попытке захвата заповедного леса.
По словам Русева, семья бизнесменов Саченко при поддержке «охранным агентства" совершили нападение на него, Выхристюк и начальника охраны парка Виталия Димова, когда они обследовали территорию.
В частности, заместитель руководителя парка рассказал, что Светлана Саченко ворвалась в машину, начала бить Выхристюк палкой и вырывать волосы.
– Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу.
При этом лидер одесского «Автомайдана» Виталий Устименко сообщил, что Русеву разбили переносицу и вероятно сломали ребро. Активист опубликовал фото Русева после инцидента.
По информации издания Думская, между Сергеем и Светланой Саченко и руководством нацпарка уже давно продолжается конфликт. В 2016 году бизнесмен пытался отстоять право охотиться и рыбачить на косе, которая отделяет Тузловские лиманы от моря. А в январе 2020 года национальный парк через суд запретил Саченко незаконно использовать 30 гектаров заповедного Лебедевского леса.