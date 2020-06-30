Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы пока для граждан всего 14 стран - тех, в которых зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.

Официально этот перечень будет обнародован после того, как представители стран Евросоюза достигнут единства в данном вопросе, предположительно 30 июня, передает DW.

По словам дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. В этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является прежде всего прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в течение предшествующих двух недель - этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть стабильной или снижающейся.

Гражданам стран, сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, пока не разрешается въезд в Евросоюз. Это касается, в частности, России или США - там за последние две недели регистрировалось 60-120 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. В таких странах, как Бразилия или Саудовская Аравия, этот показатель даже превышал 120 новых случаев заражения.

В обнародованной накануне изданием Politico информации речь шла о почти 20 государствах.

Ранее обсуждались два варианта списка на 47 и 54 страны. В одном из них присутствовала Украина.