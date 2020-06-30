Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 34,6% из тех, кто определился с кандидатом. Вместе с ним во второй тур выборов прошел бы лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. За него проголосовали бы 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 16,1% украинский, которые определились с выбором, проголосовали бы за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и 7,7% — за лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко.

В то же время, если бы проходил второй тур президентских выборов, и в него снова вышли Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 70% тех, кто определился, за кого голосовать, а за Порошенко — 30%.

А если бы в ближайшее время проходили выборы в парламент, то в Верховную Раду попали бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батьківщина».

За «слуг» готовы проголосовать 30,3%, за «ОПЗЖ» — 21,8%, за «Евросолидарнисть» — 15,7% и за «Батьківщину» — 8,5%.

Исследование провели с 17 по 24 июня 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опросили 2017 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, уменьшение рейтинга Президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским силам.