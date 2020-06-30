Запуск Белорусской атомной электростанции отложили на 2021 год, а загрузка топлива перенесена на август.

Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает «БЕЛТА».

— Мы считаем, что в августе приступим к загрузке топлива в первый реактор. И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок, - сказал Владимир Семашко.

В то же время, Владимир Семашко не сказал, что стало причиной откладывания запуска БелАЕС. Ранее ожидалось, что первый энергоблок будет запущен в январе 2020 года. Затем его перенесли на июль, а в мае на атомную станцию доставили ядерное топливо. Еще в начале июня президент страны Александр Лукашенко рассказывал, что Белорусскую АЭС запустят «в течение нескольких дней».

— И не надо страдать, что ее (электроэнергию, - прим.) некуда будет девать. Народу отдадим! Будут блины печь на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить», - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что Министерство энергетики издало приказ, которым один из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции фактически выводится из энергосистемы Украины и начнет работать исключительно на экспорт в Польшу.