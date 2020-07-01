Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что возобновление проекта строительства корветов в Украине начнется не раньше 2022 года.

Такое мнение Давид Арахамия высказал 23 июня, во время пресс-конференции по случаю презентации Штаба партии «Слуга народа» в Николаеве.

По словам политика, на сегодняшний день Украина заинтересована в закупке уже готовых судов и ремонте своего флота, нежели в строительстве корветов.

— В государственном оборонном заказе уже довольно много денег выделено на ремонты кораблей. У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной. Цикл строительства корвета довольно длинный. Нужно 3-4 года, и это только первый корвет сойдет со стапелей. Сейчас принято решение все деньги и ресурсы направить на закупку готовых кораблей и ремонт того флота, который есть. Я считаю, что это самый правильный вариант, так как за ближайшие два года нужно нарастить максимально флот. По судьбе корвета я могу сказать, что ближайшие два года, я думаю, что кроме проектный вещей крупного строительства не будет. Будет закупка плавсредств и их ремонт, — заявил Давид Арахамия.

Он также отметил, что достройка головного корабля проекта «Владимира Великого» возможна на заводе «Океан».

— В стратегии национальной безопасности есть морская компонента. В ней указано, что в Украине есть стратегия по созданию так называемого москитного флота, то есть, малые патрульные катера, которые патрулируют прибрежную зону, а уже потом перейти к строительству нескольких корветов. Строительство корветов планировалось с 2030 года. Когда в Николаев приезжал президент, то была договоренность приблизить этот процесс, но точно не с 2020 года, сейчас нет таких ресурсов. Уже готовый корпус корвета можно достроить на мощностях завода «Океан», — резюмировал он.

Напомним, программа по строительству четырех корветов общей стоимостью около 2 миллиардов долларов предусматривала спуск на воду первого из них – «Владимира Великого» - в 2015 году. Корабль был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 2010 году.

Известно, что к 2021 году Военно-морские силы хотели получить в общей сложности четыре «корвета». Общий же объем финансирования программы строительства кораблей составлял 16,22 миллиарда гривен.

В апреле 2015 года Президент Петр Порошенко пообещал, что Украина восстановит боеспособность своих Военно-морских сил. При этом украинский флот должны привести в соответствие со стандартами стран НАТО.

В мае 2015 года во время подписания Меморандума о расширении сотрудничества предприятий Николаевской и Херсонской областей с ГК «Укроборонпром» в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития председатель Николаевской ОГА Вадим Мериков заявил, что в 2016 году планируется финансирование и строительство корабля класса «корвет» на Черноморском судостроительном заводе.

В октябре 2016 года командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что корвет «Владимир Великий» таки достроят. Но никакие конкретные временные рамки не назывались.

Также напомним, что во время визита президента в Николаев в июле 2019 года, министр обороны Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе», на что Зеленский дал согласие.

В свою очередь народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что на государственном предприятии «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара) строительство военных кораблей класса «корвет» технически невозможно.

Также напомним, что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского достройка корвета «Владимир Великий» должна завершиться до конца 2023 года.