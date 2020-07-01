Крейсер «Украина»

Спустя год после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Об этом свидетельствует ответ генерального директора ГК «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса на информационный запрос НикВести.

В концерне отметили, что на сегодняшний день вопросом реализации поручения президента занимается Министерство обороны Украины, так как именно ему и принадлежит недостроенный крейсер. При этом, спустя год никакого продвижения в этом вопросе так и не наблюдается.

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее - «Адмирал Флота Лобов») - советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, - прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Владимир Зеленский год назад был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер "Украина"

Напомним, экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Степан Полторк взамен крейсера показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

Генеральный директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников заявил, что на предприятии в скором времени начнется процесс демилитаризации крейсера «Украина».

В свою очередь, директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Виталий Воронов предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

Отметим, что украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Также напомним, что «Настоящее время» сняло документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».