С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине вступил в силу закон, которым ужесточается наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии.

Об этом пишет hromadske.

Закон предусматривает, что 1 июля 2020 года вступает в действие институт уголовных проступков.

В статье прописано, что управление транспортом под воздействием алкоголя, наркотиков или лекарств, передача управления человеку в таком состоянии, отказ от проверки или употребление таких веществ после аварии наказывается штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен) с лишением права управлять на срок до 3 лет.

При повторном нарушении — штраф до 51 тысячи гривен с лишением права управления на срок 2-3 года.

Отмечается, что 17 июня 2020 года парламент принял закон №3314, которым уголовная ответственность фактически отменяется и, соответственно, все должно было вернуться к тому, что было раньше.

В то же время, чтобы это произошло, документ должен подписать президент Украины. По состоянию на утро 1 июля, он этого не сделал.

Напомним, что 18 января, в Киеве задержали экс-полковника милиции, бывшего начальника Государственной автомобильной инспекции Александра Ершова за вождение в нетрезвом состоянии.