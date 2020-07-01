Мэрия Николаева судится с Антимонопольным комитетом Украины из-за заблокированного решения о внедрении «электронного билета». Этот вопрос вчера, 30 июня, обсуждался на аппаратном совещании у мэра Александра Сенкевича.

Как известно, 12 февраля этого года Антимонопольный комитет Украины признал незаконными действия Николаевского горсовета при организации безналичной оплаты проезда в городском транспорте города, то есть внедрении системы так называемого «электронного билета» и предпочтений ООО «Виза Украина». В АМКУ отметили, что карточные платежные системы, позволяющие проводить безналичные расчеты, представленные в Украине не только платежной системой Visa, платежной организацией которой является Visa International Service Association (США), а ООО «Виза Украина» — аффилированной с ней лицом. Свою деятельность на территории Украины осуществляют также другие платежные организации, оказывающие соответствующие услуги, в частности, Mastercard International Incorporated (США, платежная система «MasterCard»), с представительством в Украине Мastеrcard Euroре S.A. В то же время, функционирует национальная платежная система «Украинская платежное пространство», которая оперируется Национальным банком Украины. Однако Николаевский горсовет прежде, чем подписывать меморандум о сотрудничестве с «Виза Украина» не поинтересовался у других участников рынка о желании оказывать услуги по безналичным расчетам.

Решение Антимонопольного комитета заблокировало процесс внедрения «электронного билета» в Николаеве компанией «Виза Украина». Теперь городская власть должна либо оспорить это решение в суде, либо объявить конкурс на внедрение этой программы.

— Мы обжалуем решение Антимонопольного комитета о признании антиконкурентных действий при внедрении электронного билета в Николаеве. Если суд примет решение в нашу пользу — мы сможем внедрить электронный билет в том формате, как мы прописали в нашем решении. Если нет, то нам придется выполнить требования Антимонопольного комитета, изменить наше решение и внедрять по тем критериям, - сообщил юрист мэрии Николаева, отвечая на вопросы городского головы.

Заседание суда по этому вопросу назначено на 16 июля.

— Я уже хочу, чтобы скорее это закончилось, - подытожил Александр Сенкевич.

Вопрос внедрения в Николаеве «электронного билета» обсуждается с начала каденции нынешнего городского совета. Впервые в Николаеве планировали внедрить систему, которая позволит использовать для проезда в пассажирском транспорте электронный билет еще в 2016 году. В феврале 2017 года президент Украины подписал закон, предусматривающий внедрение электронного билета. Данный закон позволяет местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными денежными средствами. В июне 2017 года экс-заместитель Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов заявлял, что не знает, когда сможет реализовать в Николаеве проект по внедрению так называемого «электронного билета» в общественном транспорте, но при этом утверждал, что занимался этим вопросом со дня назначения на занимаемую должность.

В мае 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил чиновникам горсовета в кратчайшие сроки внедрить в муниципальном транспорте систему электронного билета, которая, в соответствии с Законом Украины, уже год как должна действовать.

В итоге 1 июня 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич и директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко вместе подписали меморандум с компанией Visa о запуске пилотного проекта по внедрению электронного билета в муниципальном транспорте Николаева.

Занимавший на тот момент должность начальника управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич обещал к концу 2018 года внедрить систему электронного билета не только на коммунальном электротранспорте, но и в частных маршрутках.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Николаеве электронный билет в транспорте будет внедрять фирма, связанная со «смотрящим» Дмитрием Коссе.

Летом 2018 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хочет, чтобы при внедрении системы электронного билета для пользования общественным транспортом в городе один билет действовал таким образом, чтобы потребитель услуг мог использовать один такой билет для нескольких поездок за определенное время.

В апреле 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич в очередной раз заявил о том, что городские власти займутся внедрением «электронного билета» в городском транспорте после получения закупленных в лизинг 23 автобусов.