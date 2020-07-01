Сегодня, 1 июля, лидер «Европейской солидарности»Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом этом пишет Страна.

Отметим, что Петр Порошенко «признал свою вину» в нескольких обвинениях ГБР: приказе контрнаступления в июне 2014 и освобождении части Донбасса; приказе военным кораблям Украины двигаться через Керченский залив для защиты украинских городов с моря; назначении руководителей разведки страны для обеспечения деятельности этого подразделения войск; подписании Минских соглашений.

Также он раскритиковал нынешнюю власть, которая, по его словам, планирует сокращать армию, чтобы ослабить ее силу. Также Порошенко сказал, что Украина не была готова к эпидемии COVID-19 потому что продала средства защиты в Россию.

В это время у ГБР проходил митинг «Нет политическим репрессиям», среди собравшихся - народные депутаты от партии «Евросолидарность».

Выйдя из здания ГБР, Порошенко никак следственные действия, которые проводились внутри, не прокомментировал.

К моменту появления экс-президента ставший главой штаба партии «Евросолидарность» Александр Турчинов уже призвал сторонников Порошенко формировать колонну, часть которой выдвинулась на улицу Владимирская, 15 - к Печерскому суду. Там в 14:00 начнется заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту.

Когда Порошенко вышел из ГБР, он возглавил колонну своих оставшихся у ГБР сторонников, они пошли к суду. Полиция перекрыла движение на бульвар Тараса Шевченко. В начале колонны, параллельно с Порошенко, едет его кортеж.