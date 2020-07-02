Спасатели уже второй день ликвидируют пожар на свалке площадью 1000 м2 в селе Мешково-Погорелово Витовского района. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В сообщении указывается, что 1 июля в 16:59 на линию «101» поступило сообщение о пожаре мусора на полигоне ТБО частного предприятия «Мильча» по улице Набережная, 2 в селе Мешково-Погорелово Витовского района. По вызову были направлены огнеборцы 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей (ГПСЧ), дежурная смена оперативно-координационного центра. Также привлечены водовозки от 5 ГПСЧ и аварийно-спасательного отряда специального назначения, автомобиль газодымозащитной службы и два МАЗа (водовозки) от компании «Карс Клининг», трактор с отвалом ДТ-75 от ЧП «Мильча».

Сегодня на место также направлен дежурный караул 1 ГПЧС.

В 19:00 вчера пожар был локализирован на площади 1000 м2. Сейчас ликвидация продолжается, поскольку почти по всему периметру есть очаги, которые тлеют, иногда с наличием отдельных очагов открытого горения.

Всего с начала тушения привлекалось 8 единиц техники и 34 человека.

В ГСЧС отметили, что пожары на свалке ЧП «Мильча» имеют систематический характер, а предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте. С наступлением засушливой погоды (в дополнение к неосторожному обращению с огнем и способностью свалок к самовозгоранию из-за накопления биогазов) является более вероятными.

«И это при том, что количество пожаров на открытых территориях области растет, а ситуация с обещаниями остается на уровне пустых слов. Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать через душный едкий дым», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на свалке зафиксирован ряд нарушений, среди которых: нарушение технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов, отсутствие водоисточников, пересыпки слоев мусора землей, недостаточное количество спецтехники и не перекрыт доступ посторонних лиц на территорию объекта. Приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 01.12.2010 № 435 утверждены «Правила эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов» руководством полигона бытовых отходов (свалки) должна быть утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой устанавливаются порядок и способ обеспечения пожарной безопасности, обязанности и действия работников в случае возникновения пожара, применение первичных средств пожаротушения (которые должны быть обязательно в наличии и достаточном количестве вместе со всей другой комплектацией пожарных щитов для тушения на начальных стадиях.)

«Правила эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов (свалок) являются обязательными для субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией и содержанием полигонов бытовых отходов (свалок). Ситуация приобретает критической отметки, рекомендации и просьбы представителей ДСНС игнорируются», - отмечается в сообщении.

Свалка находится по улице Набережной, 2 в Мешково-Погорелово, принадлежит частному предприятию «Мильча», директором которого является Юлия Сулейманова.

Согласно заключению государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 17 октября 2011 года, территория по адресу улица Набережная, 2 в селе Мешково-Погорелово является местом временного сбора и хранения отходов. То есть мусор временно может содержаться там, но в любом случае должен перевозиться на городской полигон для последующего захоронения. Санитарно-эпидемиологическая служба позволила ссыпать в карьер камни и землю, а также опавшие листья и ветки деревьев с тем, чтобы потом эту землю можно было бы использовать в сельском хозяйстве. Однако, на свалку свозятся строительные и бытовые отходы.

Отсутствие каких-либо законодательных оснований, позволяющих этому предприятию в принципе заниматься эксплуатацией полигонов ТБО доказывает то, что в информации, размещенной в Едином государственной реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в графе «вид деятельности» у ЧП «Мильча» указан лишь один КВЭД – 38.1.1 – Сбор безопасных отходов (основной).

В 2015 году журналист Катерина Середа в своем блоге на НикВести писала о том, что еще в 2009 году ЧП «Мильча» должна был засыпать карьер и открыть на его месте страусовую ферму. Однако, свалка продолжает функционировать и по сей день. Туда буквально каждые 5 минут приезжали автомобили с мусором, в том числе и с канализационными отходами.